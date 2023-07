Milan, campagna abbonamenti: 41500 sottoscrizioni rossonere

“Noi, voi, Milan”: 41500 abbonati rossoneri. Nella giornata di venerdì 7 luglio si è chiusa la campagna abbonamenti “classica” del Milan, con 41500 cuori rossoneri che hanno sottoscritto la tessera per la stagione 2023/24. Rimane aperta, però, la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle. Da ieri, inoltre, è possibile iscriversi alla waiting list per la campagna abbonamenti 2024/25, compilando il form sul sito.