Mercato, un altro botto dopo Pulisic: “Il Milan ha scelto il prossimo colpo!”

Svolta vicinissima per Christian Pulisic al Milan, con l'americano che - salvo clamorosi e improbabili colpi di scena - dovrebbe rappresentare il prossimo grande colpo di mercato dei rossoneri. Un altro acquisto di grosso spessore internazionale e dalle qualità indiscusse, che dovrebbe arrivare in tempo per il raduno del 10 luglio.