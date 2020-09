Milan, 7 giorni (senza Ibrahimovic) per il futuro della stagione

MILANO – Sarà una settimana di fuoco per il Milan, visto che si giocherà la stagione in questa settimana. Oggi la sfida con il Crotone, giovedì il Rio Ave e tra sette giorni lo Spezia. Avversari sulla carta che non fanno paura, ma l’assenza di Ibrahimovic per Covid può creare brutti scherzi a una squadra che si gioca un pezzo di stagione in una settimana, a cominciare dalla qualificazione in Europa League.