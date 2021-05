Milan 2-0 Benevento, la cronaca e gli highlights del match

Il Milan ha battuto per 2-0 il Benevento nella sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan ha battuto per 2-0 il Benevento nella sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A; a segno, tra le mura di San Siro, Hakan Calhanoglu al sesto del primo tempo e Theo Hernandez al 60esimo minuto. Ibrahimovic e compagni, dunque, si riportano ora al secondo posto in classifica con 69 punti in attesa delle partite delle rivali di oggi e dello scontro diretto contro la Juventus in programma domenica 9 maggio all'Allianz Stadium.

La cronaca di acmilan.com

Rossoneri subito in palla sin dall'avvio e avanti alla prima occasione. Al 6' Çalhanoğlu prima avvia l'azione scambiando con Saelemaekers, in un triangolo impreziosito anche da un velo di Kessie, poi conclude di destro firmando il vantaggio rossonero. Il gol accende la partita, con un batti e ribatti a completare il primo quarto d'ora di gioco. Benevento vicino al pari con Lapadula all'11'; Milan che sfiora il raddoppio al 13' con Dalot e Ibrahimović; risposta ospite con Donnarumma che vola per parare il bolide di Ioniță da fuori al 14', e infine sul capovolgimento di fronte Leão si fa ipnotizzare nell'area piccola da Montipò al 16'. Il ritmo poi cala, anche a causa del campo appesantito dalla pioggia, con il Milan che gioca di possesso. Nuova chance al 37' con Hernández, tre minuti più tardi decisivo in difesa a respingere su De Paoli. Prima dell'intervallo occasione sui piedi di Ibra, con Montipò che salva.

Anche la ripresa inizia ad alto ritmo: alle tre occasioni ospiti in avvio per Lapadula, Dabo e Iago Falque, il Milan risponde con Tomori, Çalhanoğlu e Ibrahimović, trovando sempre un attento Montipò. Al 59' grande occasione per Saelemaekers, che non trova l'attimo giusto per colpire. Il gol, però, è nell'aria e arriva un minuto più tardi. Grande spunto di Hernández che serve in area Ibra, tenuto in gioco dall'ultimo difensore giallorosso: Montipò respinge centralmente la conclusione dello svedese, ma Theo è lesto ad appoggiare in rete il raddoppio. Il Benevento prova a reagire, in particolare con i subentrati Insigne e Gaich, ma la difesa rossonera è sempre attenta nell'attenuare le avanzate ospiti. Nel finale i rossoneri sfiorano il terzo gol con Díaz, ma finisce 2-0.