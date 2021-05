Romagnoli: “Vittoria fondamentale. Futuro? Ho ancora un anno di contratto”

Le dichiarazioni del capitano.

MILANO - Alessio Romagnoli , difensore e capitano del Milan , è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale della sfida vinta per 2-0 , a San Siro, contro il Benevento: "La vittoria questa sera era fondamentale. Lunedì scorso, a Roma, non abbiamo fatto bene, ma siamo stati bravi a resettare e a ripartire. Ora ci aspettano altre quattro gare importantissime, dobbiamo continuare a lavorare".

SUL SUO RITORNO DAL 1' - "Io ovviamente vorrei sempre giocare, ma le scelte le fa il mister. Sono sempre pronto a dare tuto me stesso per la squadra e ora bisogna perseguire un obiettivo comune: vogliamo portare il Milan in Champions League. Abbiamo passato un periodo così così, ma dobbiamo pensare solamente al campo, isolandoci da tutto il resto. Dobbiamo lavorare bene e presentarci domenica sera nel miglior modo possibile alla sfida con la Juve".