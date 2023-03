Viviano: “Mike il migliore? Prima si deve confermare ad un certo livello”

Mike Maignan dal suo arrivo a Milano ha stupito tutti: dai scettici a chi era un sostenitore di Donnarumma. Il portiere francese, non ha mai fatto rimpiangere il portiere azzurro, anzi, secondo l’opinione pubblica l’avrebbe superato....

Redazione Il Milanista

Mike Maignan dal suo arrivo a Milano ha stupito tutti: dai scettici a chi era un sostenitore di Donnarumma. Il portiere francese, non ha mai fatto rimpiangere il portiere azzurro, anzi, secondo l'opinione pubblica l'avrebbe superato.

Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, oggi in forza al Fatih Karagümrük, è intervenuto ai microfoni di TVPlay. Mentre Damiano “Er Faina” ha commentato il portiere rossonero definendo Maignan il migliore al mondo, Viviano ha dissentito motivando la sua posizione. “E’ esattamente il tipo di portiere che piace a me, è perfetto per me. Mi piace da morire, in tutto quello che fa. E’ fortissimo” ha premesso Viviano chiarendo di apprezzare molto il giocatore.

Secondo lui, però, questo non sarebbe abbastanza da definirlo il migliore al mondo. “Ha giocato la sua seconda partita con la Nazionale, in Champions League ad un determinato livello ancora ci deve giocare…per quanto mi piaccia e sia fortissimo non si può dire una cosa del genere. Prima si deve confermare ad un certo livello”.

Viviano, dunque, vorrebbe vedere prima Maignan in palcoscenici più importanti, per poi in caso definirlo il portiere più forte al mondo. La differenza, insomma, non sarebbero le qualità del giocatore, ma la continuità ad alti livelli e l’esperienza in gare importanti.