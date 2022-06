Miglior gol 2021/2022: siamo giunti ai quarti di finale

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in merito alla sfida per il miglior gol 2021/2022 giunta ora ai quarti di finale: “Gli Ottavi di finale hanno emesso il proprio verdetto. La competizione per decretare la miglior realizzazione della stagione rossonera 2021/22 entra sempre più nel vivo. Il tabellone vede ora coinvolti nei quarti otto atleti differenti, con una partecipazione ancora diffusa tra Prima Squadra maschile, Prima Squadra femminile e Primavera. Prosegue la sfida a suon di gol per raggiungere la Semifinale: ora tocca a voi”.