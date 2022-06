Miglior gol 2021-2022: siamo giunti agli ottavi di finale

Olivier Giroud (Inter-Milan, Serie A) vs Alessandro Florenzi (Hellas Verona-Milan, Serie A)". Questo è il comunicato ufficiale in merito al miglior gol per quanto riguarda la stagione 2021-2022 del Milan. Miglior rete che potrete votare sui canali social della squadra rossonera. Nei prossimi giorni ci saranno i quarti di finale, poi la semifinale e infine la finale per guidicare quale sarà la miglior rete della stagione scorsa. <<<Mentre per quanto riguarda il mercato rossonero, ecco che il direttore sportivo Paolo Maldini sta mettendo la firma su un colpo in entrata: si tratta di un difensore di esperienza che sicuramente potrà fare comodo per la Champions League!>>>