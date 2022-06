Ore calde per Acerbi al Milan: c’è l’accordo, Lotito chiede 5 milioni

Francesco Acerbi si avvicina ai rossoneri. Trovato l'accordo con il calciatore, si cerca l'intesa con il presidente biancoceleste.

Redazione Il Milanista

Dopo l'affare sfumato per Botman, i rossoneri cambiano strategia. Il budget a disposizione di Maldini e Massara sarà contenuto e la dirigenza vuole puntare come priorità a rinforzare la trequarti campo, chiudendo un colpo ad effetto. Un difensore però va preso. Ecco perché il Diavolo vorrebbe sfruttare un'occasione per puntellare il reparto arretrato.

I rossoneri avrebbero virato su un profilo esperto, con esperienza internazionale come Francesco Acerbi. Il difensore azzurro risulta comodo anche per la questione liste, in quanto italiano. Il centrale biancoceleste non ha disputato una stagione straordinaria e ormai il suo rapporto con la Curva Nord dell'Olimpico è ai minimi storici. Lotito lo considera in uscita: una sua cessione garantirebbe al patron laziale di accelerare le operazioni e stringere per l'approdo di Romagnoli nella capitale.

Stando a quanto rivela SportMediaset il Milan avrebbe già trovato l'accordo con il calciatore. Claudio Raimondi, giornalista dell'emittente sportiva, si è espresso in merito affermando: "Sono ore calde per Acerbi al Milan, si va verso un accordo con i biancocelesti". Per il difensore centrale sarebbe un ritorno nella città meneghina, dopo la sua esperienza nella stagione 2012-2013, chiusa solo con 6 presenze. L'affare è in discesa. Qualche giorno fa le notizie riportano di un incontro casuale avvenuto a Forte dei Marmi tra lo stesso calciatore e Stefano Pioli, che potrebbero aver aperto il discorso su un eventuale ritorno al Milan.

Per convincere le pretese del numero uno biancoceleste sono necessari 5 milioni di euro, non pochi per un classe 1988, che però nelle ultime stagioni si è dimostrato uno dei migliori difensori del campionato nella sua esperienza con Inzaghi in panchina. Possibile anche che il Milan possa giocare a ribasso. I capitolini hanno i tempi stretti per chiudere l'affare Romagnoli. L'attuale capitano rossonero avrebbe un accordo totale con il Fulham. Al momento la trattativa è bloccata proprio dalla presenza di Acerbi. Una trattavia che accontenterebbe entrambi e che li vedrebbe scambiarsi la maglia dalla prossima stagione.