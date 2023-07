Milan, qual è stato il miglior assist della stagione? La finale

In questo momento la società è impegnata sul mercato, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La stagione 2022-23 è stata lunga e con diversi alti e bassi. Il Milan l'ha conclusa al quarto posto in classifica e con il raggiungimento della semifinale di Champions League. Guardando alla stagione scorsa, i tifosi possono decidere quali siano stati i gesti tecnici più belli dei giocatori rossoneri. Dopo il miglior gol e il miglior salvataggio, ora è il momento degli assist.