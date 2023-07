Mercato Milan / Pedullà fa sognare: “Ora Rijnders, poi un altro colpo folle!”

Praticamente tutto fatto per Christian Pulisic , che sarà il prossimo grande colpo di mercato del Milan . Altro affare chiuso con il Chelsea dopo Loftus-Cheek , con il trequartista americano che è atteso a Milano già per il raduno del 10 luglio. I rossoneri però guardano ancora avanti e - chiuso Pulisic - ora sono pronti ad accelerare anche per altre piste di calciomercato.

Alfredo Pedullà, grande esperto di calciomercato, ha svelato importantissime novità relative ai movimenti del Milan, a partire da Tijjani Reijnders. Ecco quanto riferito in merito dal giornalista sul suo sito ufficiale: "Ora Reijnders. Dopo aver sbloccato la trattativa per Pulisic, adesso il Milan conta di chiudere per il centrocampista dell’AZ". I rossoneri avrebbero alzato ulteriormente l'offerta, superando i 20 milioni, e ora starebbero lavorando agli ultimi dettagli. Ma non solo. Stando a quanto riferito sempre da Pedullà infatti, dopo Pulisic e Reijnders, adesso il Milan starebbe preparando anche qualcos'altro di veramente grosso sul mercato <<<