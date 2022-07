Messias: “Devo sicuramente fare meglio dell’anno scorso, l’inizio è giusto”

Il giocatore brasiliano del Milan Junior Messias ha parlato dopo la vittoria di ieri in amichevole contro il Wolfsberger

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Junior Messias il quale dopo la vittoria di ieri in amichevole contro il Wolfsberger ha detto: “Iniziamo a prendere il passo giusto. È normale che non siamo al massimo della condizione, ma cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare pronti all'inizio del campionato. La scorsa stagione? Sono contento, vincere il campionato ha un sapore diverso. In Champions l'anno scorso abbiamo fatto un grande girone, non era facile. Quest'anno bisogna fare meglio sicuramente".

Su Adli ed Origi

"Loro si sono integrati subito, Adli è un grande giocatore, le cose in campo le deve vedere il mister. Siamo un gruppo unito. Gli obiettivi in vista della prossima stagione? Di squadra continuare a vincere. Personale sicuramente di fare meglio dell'anno scorso". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove dopo la vittoria di ieri in amichevole contro il Wolfsberger ha parlato Junior Messias.

Junior Messias ha parlato anche a Milan tv

Junior Messias ha parlato anche a Milan tv

Junior Messias ha parlato anche ai microfoni di Milan tv e ha detto: "Oggi era importante sia il risultato che la prestazione, vista l'ultima partita che abbiamo fatto. Oggi era veramente importante vincere e convincere, e l'abbiamo fatto. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, la condizione ci può far sbagliare un po'. Ma siamo sulla strada giusta. Siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto un giro in bici insieme ed è stato bello. Adesso continuiamo a lavorare per arrivare in condizione all'inizio del campionato. La fiducia del club in me e nelle mie capacità c'è sempre stata, sicuramente devo fare meglio. Credo che quest'anno posso fare meglio della scorsa stagione". Queste le parole di Junior Messias il quale ha parlato anche a Milan tv dopo la vittoria del Milan ieri in amichevole contro il Wolfsberger.