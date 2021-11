Messi: “Laporta non mi ha mai chiesto di giocare gratis, ma tornerò al Barca”

Lionel Messi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sport, nella quale ha risposto al presidente Laporta

Redazione Il Milanista

Ad agosto, a sorpresa, il Barcellona ha dovuto cedere il proprio capitano e giocatore più importante: Leo Messi. La Liga, infatti tre mesi fa, pose il veto al rinnovo tra l'argentino e il club catalano per i forti problemi economici che hanno colpito il club del Camp Nou (che ha anche recentemente salutato Ronald Koeman).

La Pulce si è trasferito all'ombra della Tour Eiffel, accasandosi al Paris Saint Germain. Oggi Messi ha parlato ai microfoni di Sport dove non ha nascosto il suo amore per il club catalano: "Torneremo a vivere di nuovo a Barcellona, la nostra vita sarà lì. È quello che vuole mia moglie e quello che voglio io. Il Barcellona? L'ho sempre detto che mi piacerebbe poter aiutare il club. Mi piacerebbe diventare segretario tecnico, non so se lì. Se c'è la possibilità, vorrei contribuire ancora come posso perché è il club che amo".

Durante l'intervista la Pulce ha colto anche l'occasione per rispondere al numero uno del club blaugrano Laporta che, nei mesi scorsi, affermò: "Ho sperato fino all’ultimo minuto che Messi volesse restare gratis con noi". Il numero 30 dei parigini ha controbattuto: "Ho fatto tutto il possibile per restare. Nessuno mi ha chiesto di giocare gratis. Mi hanno chiesto di abbassarmi lo stipendio del 50% e l'ho fatto senza problemi. Mi sembrano fuori luogo le parole del presidente. Mi hanno ferito perché non c'era necessità di dire quelle cose".

Il numero 10 argentino, già vincitore di sei volte del Pallone d'Oro, ha parlato del suo nuovo club: "La squadra ha una grande rosa e io voglio continuare a vincere. Voglio conquistare di nuovo la Champions League dopo tanti anni".

L'avventura di Lione Messi con la maglia del Paris Saint Germain però non sta regalando emozioni alla pulce. In appena 5 partite di Ligue 1 non ha ancora trovato il gol. In Champions invece ha messo a referto 3 gol in altrettante presenze.