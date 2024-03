Mauro duro contro Lotito: “Quando si parla dopo una sconfitta bisogna…”

In esclusiva ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato l'ex calciatore e ora opinionista Massimo Mauro che dopo Lazio vs Milan ha detto: “ Parole di Lotito? Quando si parla dopo una sconfitta attribuita agli errori dell'arbitro, si è poco credibili”.

Ancora le sue parole

“Bisognerebbe parlare dopo aver studiato i problemi del calcio e contributo magari a costituire una commissione di ex arbitri, presidenti e calciatori che pensa come migliorare il lavoro di tutti". Queste le parole in esclusiva ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato l'ex calciatore e ora opinionista Massimo Mauro.