Ancora Mastour: “Sogno di poter tornare a giocare in Italia”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex rossonero Hachim Mastour che ha detto: "Ho avuto delle richieste dagli Emirati Arabi . Personalmente vorrei tornare nel campionato italiano che per me è il più importante. Sogno di realizzarmi in questo Paese dove sono nato, cresciuto e di cui sono innamorato".

Se c'è un senso di rivincita verso l'Italia

"Non direi, semmai la mia voglia è dettata dal fatto che in Italia c'è una cultura del calcio di altissimo livello, per questo vorrei tornarci a giocare. In passato ho vinto la C a Reggio Calabria e ho avuto la possibilità di giocare in Serie B. Poi mi ha chiamato Sandro Pochesci a Carpi, mi voleva come trequartista nel suo modulo: mi ha fatto sentire importante e lo ringrazio vivamente. Giudico queste due esperienze in maniera positiva".