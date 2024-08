Calciomercato Milan – Follia Leao: arrivano novità pesantissime | News

E' di queste ultimissime ore la notizia dell'interessamento forte del Barcellona per Rafael Leao, con i blaugrana che avrebbero individuato nel numero 10 del Milan il loro grande obiettivo di calciomercato. A lanciare la news a sorpresa è stato il noto quotidiano Mundo Deportivo, che ha spiegato come il Barça abbia intenzione di virare proprio sull'esterno portoghese dopo aver fallito l'assalto a Nico Williams. Gli spagnoli vorrebbero un colpo di mercato che sia importante anche a livello mediatico e di immagine e Leao sarebbe l'acquisto perfetto in queste senso. E avrebbero nel potentissimo agente Jorge Mendes un alleato forte al quale affidarsi. Queste le prime indiscrezioni, alle quali ora si stanno aggiungendo altre novità e nuovi dettagli molto importanti: facciamo quindi il quadro della situazione, punto per punto <<<