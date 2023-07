Massaro: “Qui si costruiscono le vittorie con il sudore. Io uno della Sud”

Nel giorno del raduno del Milan , anche Daniele Massaro , Brand Ambassador del club, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. L'ex giocatore rossonero ha ricordato i suoi tempi: "Devo dire che dopo una settimana di relax iniziavi a prepararti per presentarti bene al ritiro, perché i ritmi sono davvero alti. Tra 10 giorni infatti si riparte e le partite sono subito vere. Non vedevi l’ora di farlo perché è la cosa più bella, ti piace, è la tua professione. Qui con il sudore si costruiscono le vittorie . Oggi facendo l’autista al capitano, Franco Baresi , mi diceva quanto fosse emozionante far parte di questa squadra e varcare questo cancello".

Sui tifosi della Curva Sud: "Io sono uno di loro. Da bambino, anche se non avevo la possibilità di andare a San Siro, ero, sono tutt’oggi e rimarrò per sempre rossonero, è la mia seconda pelle, la parte più bella di me. Ho avuto la fortuna di segnare molti gol sotto la Curva Sud ed è qualcosa di straordinario. Loro sono straordinari e lo hanno dimostrato non solo quando vincevamo trofei, ma anche negli anni in cui è stata più dura e in questi in cui ci sono stati i cambi di proprietà. Le persone possono cambiare, ma il Milan è sempre il Milan".