Milan, ufficiale: Maldini ceduto all’Empoli in prestito. Il comunicato

Anche l'Empoli ha annunciato l'arrivo del giocatore. Il comunicato ufficiale del club toscano: " Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Calcio Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società rossonera, delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini .

Daniel Maldini è un attaccante italiano nato a Milano l’11 ottobre 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Daniel fa tutto il percorso nel vivaio dei rossoneri fino all’esordio in prima squadra a 18 anni, nel febbraio del 2020 contro l’Hellas Verona. L’anno successivo Maldini matura le prime esperienze a livello europeo: gioca due gare di qualificazione all’Europa League e fa il suo esordio nella competizione scendendo in campo in entrambe le sfide con lo Sparta Praga. Sono 5 invece le presenze in Serie A. La stagione 2021/22 è davvero speciale. Il 15 settembre arriva l’esordio in Champions League (3 presenze in tutto), ad Anfield con il Liverpool; dieci giorni dopo il primo gol in Serie A, contro lo Spezia, che vale tre punti per i rossoneri. Il campionato si conclude con lo Scudetto conquistato con il Milan. Nella passata sessione di mercato estiva, Maldini passa in prestito allo Spezia dove colleziona 18 apparizioni e 2 reti. Ha vestito la maglia delle Nazionali Giovanili italiane, arrivando fino all’Under 20, dove conta 3 presenze e 1 gol".