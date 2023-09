Marotta: “Lotta Scudetto? Lottiamo con altre sei squadre, ecco quali”

In questo momento è l'Inter la squadra più in forma del campionato. I nerazzurri ieri hanno vinto a Empoli 1-0, confermandosi in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime 5 giornate, a +3 sul Milan. Beppe Marotta, ad nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport e ha parlato di diversi argomenti, tra cui la lotta scudetto.