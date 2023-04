Marocchi: “Napoli fortunatissimo perché ha preso i 4 gol in Serie A”

A proposito di questa sfida, Giancarlo Marocchi ha detto la sua dagli studi di Sky Sport: " Spero che Spalletti non debba pentirsi di non aver fatto turnover due mesi fa , quando tutto andava bene, tutti i giocatori erano freschissimi e il Napoli era invincibile. In quel periodo li ha lasciati in campo e ha accumulato questi 16 punti di vantaggio e più su tutte le altre".

Il momento: "Ora arriviamo al dunque, perché se vediamo le partite giocate nell’ultimo turno, è stato il quasi il Milan a tenere meglio il campo nel pareggio con l’Empoli che il Napoli nella vittoria di Lecce. Il Napoli non è proprio nel suo momento di maggior forma. E’ chiaro che se dovessi scommettere un euro lo metterei sul Napoli tutta la vita, però in questi ultimi giorni rischiamo di arrivare alla sfida di Champions al 50 e 50 ".

L'opinione rispetto all'ultimo precedente in campionato: "Il Napoli comunque è stato fortunatissimo, perché i quattro gol li ha subiti in campionato. Sai che svegliata ti dà il risultato sul campo, dopo il quale non serve che l’allenatore ti dica mille cose. Se la stessa cosa poi succede in coppa non si può rimediare".