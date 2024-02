Marinelli: “Aspettavamo questa rivincita. Era importante vincere, il gol…”

Gloria Marinelli ha commentato la vittoria del Milan Femminile nel derby di domenica. Queste le sue dichiarazioni

Giulia Benedetti Redattore 20 febbraio - 19:41

Il Milan Femminile è riuscito a battere l’Inter nel Derby disputatosi nella giornata di domenica. Le rossonere hanno vinto il match per 2-1. Ai canali ufficiali del club meneghino Gloria Marinelli ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby vinto.

Sulla vittoria: “Dopo la sconfitta nella gara di andata, non aspettavamo alto che giocare questa partita per prenderci la rivincita. La nostra forza è stata l’unione. Mister Corti ci sta insegnando molte cose, noi ragazze siamo più unite di prima. In queste ultime partite abbiamo ritrovato la passione e la magia e i risultati si vedono”.

Sulla sfida contro la sua ex squadra: “Prima della partita mi sono commossa nel rivedere tutte le mie ex compagne, proverò sempre rispetto per loro, non è facilissimo giocare questo tipo di partite, ma ho trovato le motivazioni giuste. L’importante è aver vinto, il gol arriverà”.

