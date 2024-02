Mercato Milan | Follia Reijnders, gira una voce dall’UK: “Pare che…” / News

Il prossimo mercato estivo del Milan sarà particolarmente delicato. Il club vuole fare dei concreti passi in avanti. La proprietà non si accontenterà di un'altra stagione in chiaroscuro senza lottare per la vetta in Italia e prematuramente fuori dalla Champions League. Il cambio di allenatore è un'ipotesi molto concreta, ma non basterà. Si dovrà passare infatti anche attraverso una nuova sessione di calciomercato molto importante che, tra nuovi colpi e anche qualche sacrificio, dovrà nuovamente rimodellare la rosa del Milan.