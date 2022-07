Marianella: “Al Milan ne serve uno giovane, forte e italiano in attacco”

Il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato del Milan e in particolar modo della forza offensiva dei rossoneri

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Massimo Marianella il quale sul Milan e in particolar modo sulla forza offensiva dei rossoneri ha detto: "Fossi in Pioli spererei che la società mi mettesse a disposizione un giovane attaccante italiano che possa respirare l'aria europea e la storia del Milan. C'è Giroud che ha 36 anni, c'è Origi che non ha mai giocato tantissimo, quindi un giovane da inserire nell'attacco del Milan sarebbe l'ideale". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Massimo Marianella in merito al Milan e in particolar modo sul mercato dei rossoneri.

L'ex calciatore Claudio Onofri ha invece parlato di Zlatan Ibrahimovic

L'ex calciatore ed opinionista Claudio Onofri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio e su Zlatan Ibrahimovic e la sua conferma in rossonero ha detto: "È dovuta a un carisma e a un attaccamento della maglia che ha dimostrato in più occasioni. Sarà pronto a gennaio? Va bene, io spero che non smetta mai". Queste le parole dell'ex calciatore ed opinionista Claudio Onofri il quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio e si è espresso su Zlatan Ibrahimovic e la sua riconferma in rossonero.

Roberto Lorenzini ha infine parlato di Rafael Leao

MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex dirigente ed ex calciatore Roberto Lorenzini il quale ha parlato del giocatore portoghese Rafael Leao e ha detto: “E' un giocatore fantastico, nelle movenze mi ricorda il primo Lentini. Ha una potenza devastante e soprattutto ha grandi margini di crescita ulteriori”. Queste le parole che si leggono su MilanNews.it che ha intervistato in esclusiva l'ex dirigente ed ex calciatore Roberto Lorenzini il quale ha parlato del giocatore portoghese del Milan Rafael Leao.