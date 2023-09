Marcolin: “Leao genio e sregolatezza. Rischia, non sente le critiche…”

Dario Marcolin ha commentato la prestazione di Rafael Leao, autore ieri pomeriggio del gol vittoria per il Milan

Sulla prestazione di Leao

“Ha giocato sereno, gioca libero, me lo aspettavo più contratto, è genio e sregolatezza. Il portoghese prova la giocata determinante, a volte anche esagerando. Sul gol è freddo. Questo è Leao, Pioli lo conosce meglio di tutti e gli concede questa fantasia. Lui rischia la giocata, le critiche non le sente. Ha quel modo di giocare e va preso per quello che è”.