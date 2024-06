Mannaert: “Maldini disse che CDK necessitava di tempo e così è stato”

In esclusiva a gianlucadimarzio.com ha parlato Vincent Mannaert, ex direttore esecutivo e uomo mercato del Bruges, che su Paolo Maldini ha detto: "Di lui ho ammirato il suo carisma e il fatto che è un dirigente ben preparato. Sin dall'inizio mi ha espresso molto chiaramente il suo punto di vista. Poi ognuno di noi lavora per il suo club e a volte le trattative possono avere clamorosi colpi di scena. Però posso solo dire che Paolo Maldini e Frederic Massara sono due persone molto corrette e grandi professionisti”.