Mandzukic torna presto. La conferma dell’agente

. Ma i molti infortuni e il Covid hanno fatto saltare molte partite di campionato. L'italiano, finito a gennaio in prestito alla Cremonese dell'ex Ariedo Braida, non garantiva sicurezza: poche le partite giocate finora. E non è un caso che Stefano Pioli, quando non ha potuto contare sullo svedese, abbia deciso di schierare come prima punta uno tra Rafael Leao o Ante Rebic. Due giocatori che nascono, giusto per ricordare, come esterni. Soprattutto il croato.

Maldini e Massara, nei mesi precedenti alla riapertura del mercato, hanno studiato i vari profili per la migliorare la rosa. Le famose occasioni che il club di via Aldo Rossi non si sarebbe fatto sfuggire. E' il caso di Tomori o di Meité ma soprattutto di Mario Mandzukic. L'ex giocatore della Juve, e vice Campione del Mondo, è stato portato all'ombra del Duomo per dare un ricambio importante a Zlatan Ibrahimovic. L'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid è stato scelto dalla dirigenza rossonera soprattutto perché il ragazzo conosce la Serie A. Senza dimenticarsi che era svincolato e in ottica bilancio...

Le parole dell'agente del classe '86

Però l'apporto di Mario Mandzukic in rossonero è stato davvero minimo: più di 40 giorni e 12 partite saltate. E la conferma, in vista della prossima stagione, ora non è affatto scontata. Ecco le parole del suo agente Giovanna Branchini ai microfoni di Sky Sport: "Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d'aiuto fino ad ora, mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un'altra scelta".