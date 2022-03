Italia, Mancini: “L’unica cosa da fare ora è lavorare per il futuro”

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato apertamente attraverso una lettera. Le sue parole

"Il calcio a volte sa essere metafora spietata di vita. L'estate scorsa eravamo sul tetto d'Europa dopo aver portato a termine una delle imprese più belle della storia della Nazionale. P oche ore fa ci siamo risvegliati in uno dei punti più drammatici. Siamo passati dalla gioia totale ad una frustrante delusione. È davvero dura da accettare, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva. Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L'unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro. Grazie al pubblico di Palermo per il calore e grazie a tutti i tifosi che da sempre ci hanno trasmesso entusiasmo e affetto". Questo il post del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini sul proprio profilo ufficiale Instagram sull'eliminazione dell'Italia dagli spareggi Mondiali.

L'ex tecnico Fabio Capello ha parlato al Messaggero ed è tornato sull'eliminazione dell'Italia dagli spareggi Mondiali per mano della Macedonia del Nord: "Siamo fermi a 15 anni fa, al calcio di Guardiola a Barcellona. Nel frattempo Guardiola si è evoluto e propone oggi un altro calcio. Io dico che bisogna guardare alla Germania e a Klopp. Riconquista del pallone e ripartenza veloce. Credo sia quello il modello da seguire. La Spagna è un unicum: hanno una tecnica individuale straordinaria, oggi per noi impensabile". Queste le parole dell'ex tecnico Fabio Capello in esclusiva al Mattino sull'eliminazione dell'Italia dagli spareggi Mondiali per mano della Macedonia del Nord. Per la seconda volta di seguito la Nazionale italiana non parteciperà ai Mondiali. Non era mai successo nella storia.