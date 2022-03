Tomori: “Possiamo fare qualcosa di speciale. Sul calcio italiano…”

Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista sul suo arrivo in Italia e sulla possibilità di vincere lo scudetto con il Milan.

Se c’è pressione per la possibile vittoria dello scudetto: “Penso che ci sia una pressione positiva. Ora siamo in una situazione in cui possiamo fare qualcosa di speciale. Quindi sì, c'è pressione, ma penso che sia il tipo di pressione che ci piace, quella in cui devi ottenere risultati, dobbiamo vincere. Siamo in una posizione in cui abbiamo l'opportunità, come ho detto, di fare qualcosa di grande. Quindi sì, ci stiamo godendo il momento. Andiamo avanti pensando partita dopo partita. Come ho detto, spero che alla fine della stagione ci sia qualcosa di speciale da festeggiare".