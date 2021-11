Mancini: “L’Olimpico ci darà una mano. Belotti ha chance di giocare”

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra Italia e Svizzera

Domani sera la Nazionale azzurra di Roberto Mancini affronterà la Svizzera. Un match da vincere per conquistare la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar e evitare, così, i possibili spareggi. Oggi, nella vigilia di Italia-Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa il c.t. Roberto Mancini. Ecco le sue parole

SUL MATCH - "Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po’ per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po’ di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Domani sarà una gara difficile. Belotti giocherà? Abbiamo l’allenamento di oggi, domani mattina. Ma qualsiasi decisione prenderemo sono sicuro che giocheremo bene. L’allenamento di oggi è importante, in questi due giorni i ragazzi hanno soprattutto recuperato. Comunque Belotti ha chance di giocare".