Milan, il gallo Belotti aspetta una possibile offerta rossonera

La sessione di mercato invernale si sta avvicinando e il Ds Massara vorrebbe regalare qualche innesto importante per il proprio tecnico Stefano Pioli. I rossoneri pensano al futuro, dove si vorrebbe ringiovanire il reparto offensivo, formato dal 35enne Olivier Giroud e dal 40enne Zlatan Ibrahimovic. Entrambi posso ancora dare molto alla squadra, sia sul piano fisico che mentale. Sono dei veri leader sia sul manto erboso e sia negli spogliatoi. Sanno come consigliare i giovani ragazzi, li spronano a dare sempre il meglio per loro stessi e soprattutto per la squadra. Il gruppo infatti è fondamentale, forse è quella cosa che è mancata in passato e che al giorno d'oggi c'è (e si vede) .

Nonostante i due bomber rispondano sempre presente sul campo, con prestazioni di alta qualità, hanno comunque molti infortuni nel corso dell' anno che li fanno accomodare in panchina. Serve un nuovo innesto che li faccia rifiatare e che dia sicurezza al reparto offensivo. Molti sono i nomi che circolano partendo da Andrea Belotti fino ad arrivare alla stella argentina Julian Alvarez. Il Gallo è stato da sempre un profilo accostato ai rossoneri. Il numero 9 del Toro è un grande tifoso milanista e accetterebbe volentieri questa destinazione. Tra le due parti c'è sempre stato dialogo, interrotto però dalle cifre spropositate che venivano richieste per il cartellino dell' attaccante. Il Torino infatti non si è mai voluto privare del giocatore, dichiarato da sempre incedibile. Il neo campione europeo è però in scadenza contrattuale ed ha già comunicato alla società granata la volontà di cambiare aria.

Dal 1 febbraio, Andrea Belotti sarà libero di accordarsi con una nuova società, essendo in scadenza contrattuale nel mese di giugno 2022. La società non vorrebbe cederlo a gennaio, magari con la speranza di tentare l'ultimo colpo per il rinnovo. Anche il tecnico del TorinoJuric ha speso delle parole su questa vicenda :" Basta speculazioni, Belotti non partirà a gennaio e a giugno poi si vedrà".