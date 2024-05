Maldini: “Milan? Va al di là del tifo o del lavoro, è estrema passione”

Paolo Maldini torna a parlare . Questa mattina Radio Serie A ha trasmesso una lunga intervista concessa dall'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan . Una chiacchierata condotta dal giornalista Alessandro Alciato a margine del format Storie di Serie A in cui emergono, come scrive il sito della Lega di Serie A , "cose di campo e ricordi, trionfi e cadute, riflessioni pubbliche e private, raccontate direttamente dai grandissimi ad un giornalista che ha fatto della profondità̀ la cifra della sua interazione con i massimi protagonisti del mondo calcio". Di seguito tutte le dichiarazioni di Paolo Maldini .

Cosa è stato, cos'è e cosa sarà il Milan? "Il Milan era presente prima che io nascessi, mio papà è stato calciatore e capitano negli anni '60. Il calcio era presente. Per me il Milan è la squadra della mia città, l'ambiente dove sono cresciuto, ho iniziato a 10 anni e ho smesso a 41. Va al di là del tifo e del lavoro, è estrema passione. A questo punto non cambierà, il rapporto va al di là delle ere in cui sono passato"