Calciomercato, Sky annuncia in diretta: “Il Milan farà questi 3 colpi” | News

Con la stagione che volge ormai al termine senza grandi obiettivi per i quali combattere, il Milan è proiettato al prossimo futuro e - in particolare - sulla scelta del nuovo allenatore rossonero e sul prossimo calciomercato estivo. Di tutto questo ha parlato il noto giornalista Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport. Partiamo dal tema allenatore: "I nomi in lizza sono quelli di Sergio Conceicao e Paulo Fonseca, al momento non c'è un favorito rispetto all'altro. Il Milan sta cercando di capire quale può essere la soluzione migliore. Ma, a prescindere dal nuovo allenatore, il Milan dovrà fare alcune operazioni sul mercato". Secondo Sky, dunque, il duello per la panchina rossonera sarebbe tra Conceicao e Fonseca, anche se non sono esclusi altri possibili candidati. Parlando poi del calciomercato del Milan, Di Stefano ha svelato altre importanti news: ecco i colpi in programma <<<