Maldini tuona: “Trovo poco rispettoso che la società non mi parli di rinnovo”

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Sentite le sue parole sulla società

Redazione Il Milanista

di Sergio Poli

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini il quale inizialmente ha parlato del suo futuro in rossonero: "Io e Massara siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e per ciò che è successo in passato anche durante il periodo di crisi con Rangnick, trovo poco rispettoso il fatto che a oggi l’amministratore delegato ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi. Dico solo a parlare. Perché loro potrebbero anche dirci “il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare”. O può essere che io dica “la vostra strategia non mi piace””.

Ancora Paolo Maldini sul suo futuro

“Come ho detto a suo tempo a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista. Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un’idea vincente. Non potrei mai farlo. La realtà è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo e questa cosa non va bene".

Sul mercato estivo che dovranno fare i rossoneri

"Adesso abbiamo bisogno di tre big e possiamo aprire un ciclo per competere in grande". Paolo Maldini parla poi anche di Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: "Il portoghese per me è incedibile perché è come un diamante grezzo che può migliorare ancora. Ho parlato con lui perché aveva bisogno di aiuto. Con Zlatan Ibrahimovic ci sentiremo tra 15 giorni, ma da quello che ho capito ha intenzione di andare avanti. Stefano Pioli lo conoscevo, ma ciò che mi ha sorpreso è l'energia che mette a Milanello per trasmettere le sue idee. Ed è duro nelle cose che dice". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini.