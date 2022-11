Il Milan valuta un gran colpo: Maldini e Massara vogliono giocare d’anticipo

Maldini e Massara hanno messo gli occhi su un giocatore, che potrebbe arrivare al Milan già durante il mercato di gennaio

La Serie A si è fermata dopo quindici giornate per permettere ai giocatori di partire con le rispettive Nazionali e disputare il Mondiale in Qatar. La sosta sarà molto utile al Milan, che avrà l’opportunità di ricaricare le pile in vista del girone di ritorno. Mister Pioli conta anche di recuperare molti giocatori che sono stati fermi a lungo per infortunio. Nel frattempo la dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da donare al tecnico meneghino.

Tra i giocatori maggiormente apprezzati da Maldini e Massara c’è Daichi Kamada. I dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi sul centrocampista, che può giocare anche come esterno o punta d’appoggio. Il giocatore ha buon fiuto del gol, avendone già messi a segno 12 in 22 presenze con l’EintrachtFrancoforte. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e starebbe pensando di lasciare il club tedesco.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe valutando il profilo del 26enne -bravo a calciare con entrambi i piedi e a battere le punizioni. Maldini e Massara potrebbero decidere di presentare un’offerta già a gennaio per prevenire la concorrenza e evitare aste al rialzo. La cosa certa è che per il giapponese è arrivato il momento del salto di qualità e confida di potersi mettere in mostra già durante il Mondiale. Le novità di mercato però non finiscono qui. Sport Mediaset conferma la nostra notizia: "Il Milan prepara un colpo da 30 milioni!" <<<