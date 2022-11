Calciomercato Milan / Confermata la nostra notizia: “Colpo da 30 milioni”

Il calciomercato del Milan sta entrando sempre di più nel vivo, con tantissime news che stanno continuando a rimbalzare da più parti. Sport Mediaset ha fatto il punto della situazione su vari argomenti caldi del mercato rossonero. Si parte dalla situazione legata al futuro di Rafael Leao : Maldini continua a spingere per il rinnovo, che però rimane complicatissimo. Ecco perché parallelamente il Milan si starebbe cautelando, tenendo sempre in piedi la pista Noah Okafor del Salisburgo.

Fari puntati poi anche su Houssem Aouar, che si svincolerà dal Lione a fine stagione. Claudio Raimondi, esperto di calciomercato di Mediaset, ha sottolineato che questo nome è monitorato dal Milan per la prossima estate, a meno che a gennaio non parta Yacine Adli. In questo caso, i rossoneri potrebbero tentare di anticipare il colpo - e soprattutto la concorrenza - già nel mercato invernale a prezzo di saldo. Ma c'è anche un'altra grossa notizia, che noi vi avevamo anticipato già negli scorsi giorni, che parla di un possibile colpaccio da 30 milioni e che è stata confermata proprio in queste ore <<<