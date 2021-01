Calciomercato Milan – Simakan ko: cinque nuovi obiettivi per la difesa!

Calciomercato Milan – Simakan ko, cinque nomi per la difesa!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nelle ultime ore sono drasticamente cambiati i piani del Milan per il mercato di gennaio. I rossoneri infatti erano al lavoro per portare a Milanello Simakan, difensore centrale dello Strasburgo. L’infortunio del francese però ha completamente cambiato le carte in tavola, visto che Simakan rimarrà ai box almeno per due mesi. Questo costringe il Milan a trovare soluzioni alternative, visto che i rossoneri non possono aspettare così a lungo un nuovo acquisto. Serve un giocatore che possa dare un contributo immediato, pronto da subito ad entrare nelle rotazioni difensive di Pioli. Si cercherà comunque un profilo giovane, e sono cinque i nomi individuati da Maldini per correre ai ripari a gennaio. >>>Ecco l’elenco completo dei difensori nel mirino dei rossoneri<<<