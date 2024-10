Malagò denuncia: “Allo sport serve l’aiuto del governo, sugli stadi in primis”

In occasione dell'evento Stati generali del calcio: “Il libro bianco”, ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha detto: "Lo sport ha assolutamente bisogno che la politica, cioè il governo, faccia la sua parte. A cominciare dagli stadi, penso qui a Bologna : altrimenti tutto diventa non complicato ma impossibile. Poi ci sono da capire i confini: se metto il piede oltre, anche se non è scritto o codificato, ci possono essere conflitti”.

Ancora le sue parole

“Sul tema dei grandi eventi sportivi, tutti sanno che io sono il portabandiera della filosofia che dobbiamo portare nel nostro Paese i grandi eventi sportivi. Il nostro Paese senza grandi eventi sportivi non riesce a realizzare il resto, questo è certificato dalla storia dell’Italia: le grandissime eccezioni confermano solo la regola. Dal 1956, primo appuntamento olimpico, a oggi, se voi andate a vedere, salvo pochissimi casi, senza un’Olimpiade o un Mondiale non si sono fatti gli stadi. E non si sono fatti nemmeno palazzetti dello sport, se non in pochissimi casi con un procedimento sfinente”.