Tchouaméni: “Maignan portiere straordinario, sui troppi impegni vi dico…”

Aurélien Tchouaméni ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della sfida amichevole contro la Germania. Le sue parole

Lorenzo Focolari Redattore 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 14:52)

In conferenza stampa ha parlato Tchouaméni che su Maignan ha detto: "Non è preoccupato per i suoi problemi fisici. Spero che continui a migliorare perché è un giocatore straordinario".

Sui troppi impegni — "Rimango fermo sulla mia posizione, ci sono tante partite. C'è anche il Mondiale per Club in arrivo, con una nuova formula. Quando si parla di battere i pugni sul tavolo, si tratta di essere tutti uniti per dire la nostra e discuterne con le autorità calcistiche. Succederà? Non lo sappiamo, ma oggi è un dato di fatto".

