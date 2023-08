Maignan si racconta: “Il mio più grande orgoglio è aiutare mia madre”

Il profilo Twitter di Football Talks ha riportato le dichiarazioni del portiere del Milan, che ha raccontato il rapporto con la sua famiglia

Il profilo Twitter di Football Talk ha riportato delle interessanti dichiarazioni di Mike Maignan. Il portiere del Milanha parlato del rapporto con la sua famiglia: "Il mio più grande orgoglio è aiutare mia madre. Non l’ho portata con me al mio primo contratto da professionista, non avevo ancora i mezzi. L’ho fatto dopo il secondo o terzo contratto: le sue lacrime sono una gioia, vuol dire che ci sono riuscito. Le lacrime che ha versato quando le ho regalato la sua casa… è la sua casa, non la mia. Ha combattuto per noi, per i miei fratelli e le mie sorelle, ha viaggiato per noi, ad Haiti, in Guyana".

Il portiere francese ha raccontato: "Una volta arrivati in Francia, non avevamo ancora una casa: vivevamo con gli zii, in condizioni non facili. Quando siamo arrivati a Villiers-le-Bel, ogni mattina alle 4 mi accompagnava da una signora che mi accompagnava a scuola e mi teneva d'occhio per tutta la giornata. Prendeva il treno alle 5.30 per andare a Ville-d’Avray e cercare qualcosa da mangiare, tornava a prendermi la sera. Quando oggi le propongo: "Vuoi smettere di lavorare?", lei risponde di no. È una prova di umiltà. Questo è ciò che mi ha insegnato: l’umiltà viene da lei".

Maignan ha proseguito: "Tutto ciò che di buono succede alla tua famiglia, e ancor di più a tua madre, è il tuo più grande orgoglio. Quando hai figli, ti sposi, tua sorella prende il diploma, tuo fratello si realizza, questi sono i momenti più importanti. Tutto quello che vedi là fuori, anche se abbiamo macchine e qualunque cosa vogliamo, non è orgoglio. Il nostro orgoglio è il successo della famiglia, il resto è quasi nulla. Potrei vincere quattro Champions League, quattro Mondiali, i più grandi trofei del mio sport, ma se non ho reso orgogliosa mia madre, la mia famiglia, non me ne frega niente. Quello che voglio è rendere felice la mia famiglia: è la cosa più importante".