Maignan: “Dobbiamo dare il massimo e giocare da Milan. Sono un leader”

Domani alle 21 a San Siro il Milangiocherà contro il PSG, nella quarta gara del girone di Champions League. In conferenza stampa insieme a Mister Stefano Pioliha parlato anche Mike Maignan. Di seguito le parole del portiere rossonero.

Per qualificarsi il Milan dovrà fare più punti nelle partite di ritorno

"Lavoriamo per reagire e ritrovare il nostro livello. Abbiamo iniziato piano, ma vogliamo fare bene nelle prossime tre partite".

Come battere il PSG

"Sono una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare. Giochiamo a casa nostra e dobbiamo dare tutto".

Cosa sta mancando e cosa consiglia ai compagni

"Di quello che vedo sul campo parlo con il mister e con i miei compagni. Dobbiamo ritrovare la nostra fiducia, la nostra grinta e ciò che siamo in grado di fare".

Come vivrà il match dopo i fischi di sabato

"Non c'è posto per le emozioni ora. Dobbiamo dare il massimo e giocare da Milan. Le emozioni non ci sono, dobbiamo giocare il nostro calcio".

Su Donnarumma e l'accoglienza dei tifosi

"L'accoglienza di domani sarà molto calda. Penso che sia un ottimo portiere, ha cominciato bene la stagione, è un portiere top class e lo dimostra in tutte le partite".

Il suo inizio di stagione e cosa può dare

"Non è un brutto inizio di stagione, ma il meglio deve ancora venire. Il mio ruolo è quello di fermare gli attacchi degli avversari e dare fiducia a tutti".

Se si sente il nuovo Ibra nello spogliatoio

"Io sono Mike e Ibra è Ibra. Sono un leader naturale, do il meglio di me. Abbiamo perso Ibra, che era un leader, ma questa squadra ne ha altri. Ho molto rispetto per lui, ma il passato è passato".

Su eventuali colloqui per il rinnovo

"Mi piace stare qui. Non abbiamo cominciato a parlarne perché penso che sia per me che per il club non sia il momento giusto".

Il premio Yashin e il Pallone d'Oro

"Quando ci sono degli obiettivi, si deve essere forti di testa per vincere tutto. Io voglio vincere sempre e se posso vincere quei premi, non mi tiro indietro".

All'andata ha "pareggiato" con Mbappé

"Per te è 1-1, noi abbiamo perso 3-0. Io lavoro per fare quelle parate, devo fare sempre il meglio".

