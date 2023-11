RIVIVI IL LIVE – Pioli: “Abbiamo deluso tutti, dobbiamo fare il contrario”

Domani il Milan scenderà in campo contro il PSG. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Domani alle 21 il Milan giocherà a San Siro contro il PSG, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale.

ORE 14 -Inizio conferenza stampa

Cosa manca al Milan

"Sabato abbiamo deluso tutti, questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di fare una grande partita".

Può essere la gara della svolta

"Se parliamo della Champions, assolutamente sì. Non possiamo più sperare nei risultati positivi delle avversarie. Sarà difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello. Possiamo fare una grande partita perché ho dei giocatori forti e abbiamo le giuste idee per metterli in difficoltà".

Il momento difficile

"Abbiamo pagato troppo certi risultati in cui meritavamo di più. Abbiamo pagato perché nell'ultima partita abbiamo fatto una prestazione insufficiente rispetto a quanto potevamo e volevamo fare".

Cosa ha insegnato la gara di andata

"Dobbiamo mantenere un livello d'attenzione molto alto in entrambe le fasi di gioco. Possono colpirti in qualsiasi momento ma allo stesso tempo possono concedere qualcosa e noi dobbiamo essere più bravi ed efficaci a colpirli quando capiteranno situazioni che già ci sono state nella partita d'andata".

La vigilia del match

"La vigilia è stata di lavoro e confronto. Ho parlato io e si sono parlati anche i giocatori, come si fa semprein gruppi uniti che devono superare un momento delicato. La preparazione è stata fatta con molta concentrazione per provare a fare una grande partita domani. All'andata non abbiamo concesso tanti uno contro uno nel primo tempo, siamo stati compatti, abbiamo rubato molti palloni, nella situazione del primo gol avevamo il numero necessario di giocatori sotto palla".

L'apporto di Maignan alla costruzione del gioco

"Mike è sempre al centro dei nostri dettami tattici. Nel calcio moderno saper costruire dal basso è molto importante. In questo Mike è un top, ci dà tanta sicurezza".

La delusione per il match con l'Udinese

"Il sentimento prevalente in noi è quello di rivalsa e di dimostrare che non siamo quelli di sabato. Abbiamo deluso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto davvero male, di questo siamo consapevoli. E soprattutto per questo abbiamo l'occasione per tornare a giocare da Milan".

L'accoglienza a Donnarumma

"Credo che i nostri tifosi faranno di tutto per incitare la squadra, se noi dimostreremo di giocare da Milan. Hanno un grande amore per i nostri colori. Dipende da noi trascinare i nostri tifosi e fare in modo che San Siro sia una marcia in più".

I fischi di San Siro e il clima di fiducia interno

"In queste situazioni, non sono le parole che fanno la differenza, ma i comportamenti. Continuo a ripetere che il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori, mi ha messo a disposizione una squadra competitiva. Se le ultime prestazioni sono state negative, chiaramente io sono il responsabile. Con la passione che ho mi concentro sul lavoro e sulla preparazione della partita".

La crescita di alcuni singoli

"Stanno continuando il loro processo di crescita. Sono loro che in queste partite ci devono dare una mano a raggiungere un livello importante. Giocatori come Maignan. Giocatori d'alto livello che ci devono aiutare e domani lo faranno".

Come stanno Pulisic, Loftus-Cheek, Theo Hernandez e Chukwueze

"Stanno bene. Chukwueze ha un po' meno minutaggio ma si allena da due giorni. Partirà Pulisic e Chukwu sarà pronto a subentrare".

Se si può battere il PSG giocando come nel primo tempo di Napoli

"Giocando per 90 minuti in quel modo ci sono buone possibilità".

FINE CONFERENZA

