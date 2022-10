Milan, Maignan è clinicamente guarito: quando torna tra i pali rossoneri

Arrivano buone notizie per il Milan. Mike Maignan è clinicamente guarito e potrebbe tornare tra i pali per questa data.

Redazione Il Milanista

Il Milan vuole ripartire subito, dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League contro il Chelsea. Gli uomini di Pioli hanno la possibilità di ottenere tre punti importanti domenica sera contro il Verona, per la decima giornata di Serie A. I rossoneri sono alla ricerca della terza vittoria di seguito in campionato, per proseguire la striscia positiva intrapresa contro Empoli e Juve. Dopo la partita contro i gialloblù, arriverà a San Siro il Monza. Mettere in tasca sei punti darebbe coraggio e motivazioni ai meneghini per affrontare al meglio la decisiva sfida contro la Dinamo Zagabria del 25 ottobre.

Per la partita di domenica sera mister Pioli dovrà fare a meno ancora di alcuni giocatori, anche se arrivano delle buone notizie a Milanello. La prima riguarda Mike Maignan, il quale ha dovuto saltare le ultime sfide per un problema muscolare rimediato con la Nazionale Francese. Come riferito da Tuttosport, il portiere è clinicamente guarito ma sta aspettando il via libera dei medici per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Il francese non sarà regolarmente in campo domenica sera, ma conta di riprendere la maglia da titolare per la sfida contro il Monza.

Per il 22 ottobre è atteso anche il ritorno in campo di un altro rossonero molto importante. Stiamo parlando di Charles De Ketelaere. Il belga ha saltato l’ultima sfida europea e dovrà saltare anche la prossima in campionato, ma il rientro è previsto proprio per la gara con il Monza. Il giocatore infatti sembrerebbe aver superato il suo leggero problema muscolare.