Milan, bellissima iniziativa in occasione del #WorldShigtDay

Si è tenuta oggi una bellissima iniziativa da parte del Milan in occasione del #WorldSightDay. I direttori sportivi Paolo Maldini e Ricky Massara hanno accompagnato una delegazione di tifosi non vedenti e ipovedenti in visita al Museo Mondo Milan. Questa visita speciale è stata realizzata per consentire a tutti di essere ancora di più a contatto con il Mondo Milan, proprio come vuole il programma “Il Milan per Tutti”.