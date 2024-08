Lucci (Capo Curva Sud): “Fonseca parla chiaro. Serve un attaccante”

Se il pareggio all'esordio contro il Torino era stato un passo falso, a Parma è arrivata una disfatta per il Milan . I rossoneri infatti hanno perso 2-1 una gara in cui hanno creato poco e subito tanto , con i padroni di casa che hanno sprecato diverse occasioni. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Paulo Fonseca è stato molto chiaro.

Il parere del tecnico sulla gara: "Il problema è stato di non avere le capacità di pressare una squadra come il Parma. È impossibile vincere una partita se difendi così. Abbiamo sbagliato i duelli, siamo arrivati tardi in pressione ed abbiamo lasciato spazi. Sono tante cose difensivamente sbagliate. Il Parma ha creato veramente tanto".