News Milan | Fonseca out subito? Circola una voce folle: “Pare che…”

Già il risicato pareggio casalingo alla prima giornata contro il Torino aveva sollevato le prime perplessità sul nuovo Milan targato Fonseca. Ma la sconfitta contro il neopromosso Parma con tanto di prestazione veramente pessima da parte dei rossoneri ha definitivamente scatenato anche i meno scettici. Tante problematiche emerse, che questo calciomercato estivo non è riuscito a mascherare o a eliminare. E in effetti il Milan visto in campo nelle prime due giornate è apparso molto simile al peggior Milan di Pioli. Fragilità difensiva, poco equilibrio in mezzo al campo e tra i reparti, poche idee, poco gioco. Ecco allora che in queste ultime ore stanno già circolando alcune clamorose news su Fonseca e sul suo futuro sulla panchina del Milan: ecco la voce folle