Lotito: “Milinkovic-Savic mi ha pregato di lasciarlo andare. Le cifre…”

In queste ore si sta facendo sempre più caldo il fronte della cessione di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, che piaceva anche al Milan, è vicino all'Al Hilal. Il club saudita infatti ha fatto un'offerta importante a lui e alla Lazio. Claudio Lotito, ai microfoni di Tag24.it, ha chiarito la situazione. Le parole del presidente biancoceleste: "Tutto fatto? No no, non mi risulta che sia fatto nulla, ne sapete più voi che io. Qualcuno vi racconta le cose, non so se siano frottole o verità. Allo stato attuale non ho firmato niente. Non so se ci sia l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via, dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria. Perché se ne va? Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui".