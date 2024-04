Giornalista AS: “I tifosi del Milan non vogliono Lopetegui in panchina”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il collega José Antonio Espina di AS che ha detto: "Non so perché i tifosi del Milan non vogliano Lopetegui. Magari non lo conoscono e perché soprattutto hanno in mente i mesi complicati al Real Madrid. Un club che storicamente ha sempre assomigliato in molte cose al Milan, magari non recentemente. Ma ripeto: per me i tifosi del Milan non sono convinti di Lopetegui perché non lo conoscono”.