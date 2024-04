News Milan | Nuovo allenatore, Di Marzio in diretta Sky: “Posso dirvi che…”

Queste sono e saranno ore incandescenti in casa Milan, dove si attendono notizie e risvolti decisivi sul fronte allenatore. Tutti aspettano con trepidazione la decisione finale della dirigenza e soprattutto della proprietà rossonera, che starebbe vagliano le alternative sul mercato. Julen Lopetegui sarebbe il nome più quotato al momento, ma il diffuso malcontento dei tifosi rossoneri e il comunicato ufficiale della Curva Sud potrebbero aver frenato - almeno in parte - l'affare. Tanto che adesso si sta tornando a parlare e a prende in considerazione anche altri nomi come possibili nuovi allenatori del Milan per il dopo-Pioli. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in diretta su Sky Sport: ecco le ultime news <<<