Longari: “Milan regina del mercato estivo, su CDK il rischio è quello di…”

In esclusiva durante Speciale Calciomercato andato in onda ieri sera su Sportitalia, ha parlato il giornalista Gianluigi Longari che sul mercato del Milan ha detto: “Il Milan è senza ombra di dubbio, al 3 di agosto, la squadra regina incontrastata della sessione di calciomercato. I rossoneri hanno programmato una rivoluzione inesorabile, e che è molto lontana dal vedere il suo termine”.

“Oltre ai colpi in entrata che hanno scandito gli ultimi due mesi cambiando i connotati della creatura affidata a Pioli, i rossoneri hanno anche segnato un tratto di inequivocabile discontinuità con il lavoro di Paolo Maldini della passata sessione estiva. Ad eccezione di Malick Thiaw , infatti, tutti gli altri calciatori acquistati un anno fa sono considerati in uscita dalle stanze di via Aldo Rossi. Senza contare quelli arrivati negli anni precedenti e che già hanno detto addio. Saluti senza la minima parvenza di rimpianto a Dest e Vranckx , in attesa di trovare sistemazione anche temporanea ad Adli, Origi e soprattutto De Ketelaere ”.

Sulla possibile cessione di CDK

“Il belga rappresenta un’arma a doppio taglio: impossibile monetizzare tanto da poterlo iscrivere ad un reparto diverso dalle minusvalenze, a meno di ultimare la trattativa in prestito con diritto di riscatto come stabilito con l’Atalanta. In quel caso, però, il pericolo sarebbe quello di poter rimpiangere la potenziale esplosione del belga senza avere la possibilità di riportarselo a casa per goderne i frutti in rossonero. Del resto, a meno di abbagli collettivi ed assoluti, le qualità potenziali di De Ketelaere restano ineccepibili anche per il critico più ardente e feroce. Palla allora al diretto interessato, che avrà la possibilità di esprimere la sua preferenza rispetto ad ogni possibile destinazione, posto che l’idea primaria sarebbe stata quella di giocarsi un’altra chance con la maglia rossonera”.