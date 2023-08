Mercato, Milan show: via De Ketelaere, si pensa a un colpo dal Barcellona!

Questo mercato estivo sta incoronando il Milan come il club nettamente più attivo su ogni fronte, con tantissime notizie che continuano a rimbalzare in orbita rossonera. Si è partiti con la pesante cessione di Tonali che poi ha spalancato le porte a tantissime altre operazioni di calciomercato in entrata. Ma non è ancora finita.

Come detto, le uscite saranno di fondamentale importanza per il Milan in questo ultimo mese di calciomercato. La più importante sarebbe quella di De Ketelaere, che ora pare sempre più vicino all'Atalanta. I nerazzurri hanno l'accordo con Furlani sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 23 milioni, con la Dea che pagherebbe l'ingaggio del belga per intero. Da definire solo gli ultimi dettagli (inserimento di un controriscatto, ad esempio), ma Milan e Atalanta hanno raggiunto l'intesa.